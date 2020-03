Bestelwagen 200 meter meegesleurd na botsing met vrachtwagen, bestuurder lichtgewond Bart Boterman

19 maart 2020

21u21 5 Nieuwpoort Op de E40 in Nieuwpoort is donderdagavond een opmerkelijk ongeval gebeurd. Een bestelwagen reed achteraan in op een vrachtwagen, kwam vast te zitten en werd nog zo'n 200 meter meegesleurd. Op snelweg bleef een spoor van brokstukken achter. De bestuurder is naar het AZ West in Veurne overgebracht.

Het ongeval gebeurde rond 19 uur in de richting van Frankrijk. Vast staat dat de bestelwagen van een firma uit Roeselare achteraan inreed op een vrachtwagen, bleef hangen en werd meegesleurd. Het gevaarte kwam zo'n 300 meter voor de afrit van Nieuwpoort tot stilstand. Het duurde even vooraleer de vrachtwagenchauffeur besefte wat er was gebeurd, waarop hij zich op de pechstrook zette. Een ziekenwagen en een signalisatiewagen kwamen ter plaatse, maar al snel bleek extra versterking van de brandweer nodig.

De snelweg was immers bezaaid met brokstukken over een afstand van zo’n 200 meter en de kans bestond dat er daardoor nog ongevallen gebeurden. De rechter rijstrook werd afgesloten om de brokstukken op te ruimen. De bestuurder kwam er met de schrik en lichte verwondingen vanaf. Hij werd naar het AZ West in Veurne overgebracht. De bestelwagen is total loss.