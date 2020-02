Beloofd park in Pieter Deswartelaan komt er voorlopig niet. Ondernemer stapt naar rechtbank GUS

09 februari 2020

11u11 0 Nieuwpoort In 2006 kregen de zaakvoerders van drie bedrijven gevestigd in de Pieter Deswartelaan in Nieuwpoort van het stadsbestuur te horen dat ze dit jaar onteigend zouden worden. De reden? Er zou een parkje komen. Die groenzone gaat voorlopig niet door. “Onze eis is eenvoudig. We willen dat het stadsbestuur de onteigeningsprocedure opstart zoals die in 2006 is geopperd.”

“Eén van de doelen in het actieplan Polderfront, dat het stadsbestuur jaren terug liet opmaken, was dat er een nieuwe woonbuurt langs het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke zou gerealiseerd worden”, schetsen Dirk en Luk Rossey. Luk runde tot eind vorig jaar een schrijnwerkerij op het eiland. “ In 2006, door het ruimtelijk uitvoeringsplan Veurne-Ambachtvaart, kregen we te horen dat we tegen 1 januari 2020 plaats moesten maken voor een park. De appartementen zijn ondertussen gebouwd. De inwoners en tweede verblijvers kijken op vandaag nog steeds uit op de ambachtelijke zone terwijl hen een groene zone werd beloofd tijdens de verkoop. Waarom kan of wil het stadsbestuur dit stukje groene gordel niet realiseren? De inkomsten uit dat nieuwe vastgoedproject zouden de beleidsmakers moeten compenseren in groene ruimte. Een kleinschalig stedelijk park op het schiereiland met een mix van zachte recreatie en natuurontwikkeling zou elke Nieuwpoortenaar ten goede komen. We denken aan onder meer een geboorte- of speelbos of een natuurbegraafplaats. De huidige parken in Nieuwpoort zijn geëvolueerd naar groene leegtes. Ze ogen misschien aantrekkelijk maar zijn ecologisch een kerkhof. Het stadsbestuur wil een groene gordel creëren maar weigert alsnog het beloofde park te ontwikkelen in de Pieter Deswartelaan. In het meerjarenplan 2020-2025 meldt het stadsbestuur dat het werk wil maken van de vergroening. Een park op het eiland aan de Veurne-Ambacht zou zeker bijdragen tot de reductie van CO².”

Groene gordel blijft

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) bevestigt dat er een juridische procedure hangende is. “We werken met alle partijen aan een oplossing”, zegt hij daarover. “Normaalgezien starten eind dit jaar de wegeniswerken op de derde uitbreiding van het bedrijventerrein. Daar kunnen de ondernemers van de Pieter Deswartelaan eventueel herlokaliseren als ze dat willen. Het plan om rond onze stad een groene gordel te creëren blijft uiteraard maar per deelgebied moeten we een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken. Zo ook voor het zogenaamde schiereiland bij de Deswartelaan. Het is onze bedoeling om van daar een doorsteek te creëren naar de Koolhofput waar de provincie momenteel een toegankelijk natuurgebied van maakt. Vergroenen blijft de bedoeling.”