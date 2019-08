Belgisch modemerk Gigue opent nieuwe winkel in Nieuwpoort-Bad GUS

14 augustus 2019

07u18 10 Nieuwpoort Een nieuw shopadresje voor liefhebbers van stijlvolle kleding in de Albert I-laan 236 A in Nieuwpoort-Bad. Het Belgische modemerk Gigue heeft er een vestiging geopend.

“Dit is de achtste winkel van ons modemerk”, zegt Peter Perquy, CEO van moederbedrijf Duror Fashion Group. “Deze toplocatie konden we niet links laten liggen. We stellen er ook ons nieuw winkelconcept voor. Klantenbeleving staat centraal. Een houten wand, displaytafels, asymmetrische tapijten en aangepaste verlichting typeren het interieur. Uiteraard is ook de pasruimte belangrijk. Die is ingericht als een lounge, afgescheiden door een paravent in terracottakleur en grote spiegels.”

Gigue ontwerpt al 25 jaar stijlvolle vrouwenkleding. Jo Wyckmans lanceerde het modemerk. Later versterkte dochter Audrey het ontwerpteam. Sinds twee jaar is het meerderheidsbelang van Gigue in handen van het Belgische modehuis Duror Fashion Group.

Gigue in Nieuwpoort is dagelijks open van 10 tot 18 uur.