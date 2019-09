Beklaagden gaan voor vrijspraak na dodelijk ongeval met torenkraan. Weduwnaar wacht af: “Belangrijkste is dat hij dit hoofdstuk kan afsluiten” Mathias Mariën

13 september 2019

12u21 1 Nieuwpoort In de rechtbank van Veurne is het proces gestart over het ongeval met een omgewaaide torenkraan in Nieuwpoort. Op 27 december 2017 viel daarbij één dode. De zaakvoerder en twee werknemers die zich moeten verantwoorden zullen, net als het bedrijf zelf, de vrijspraak vragen. “Het belangrijkste is dat dit hoofdstuk zo snel mogelijk kan afgesloten worden", zegt de advocaat van de weduwnaar van Sonja Schepens.

De inleidende zitting vrijdagochtend maakte al meteen duidelijk dat het alles behalve een eenvoudig proces zal worden. De zaak werd na veel gediscussieer uitgesteld naar 24 april. Het enige dat écht vast staat, is dat het proces zal uitdraaien op een technische discussie. Zo hebben de advocaten van de beklaagden vragen bij het deskundigenverslag en stelden ze een eigen professor aan die gespecialiseerd is in de materie. Wellicht zullen ze hem laten oproepen als getuige om zijn bevindingen uiteen te zetten.

Heropbouw nog steeds bezig

Bijna twee jaar na de feiten is er dus nog steeds geen duidelijkheid over wie de verantwoordelijkheid draagt. Een torenkraan die in de Meeuwenlaan stond opgesteld begon te zwenken en kantelde uiteindelijk. Het tegengewicht van de kraan plofte op Residentie Mosselbank, een appartementsgebouw met negen verdiepingen op de hoek met de Franslaan. Het tweede verblijf op de bovenste verdieping van Abel Vallaeys en zijn vrouw Sonja Schepens uit Marke, die op dat moment tv aan het kijken waren, raakte helemaal vernield. Sonja stierf ter plaatse, Abel belandde twee verdiepingen lager en zat vast onder het puin, waar de brandweer hem kon bevrijden. Abel werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleefde het drama. Hij was vrijdagochtend aanwezig in de rechtbank, maar wou liever niet reageren. “Het belangrijkste is dat dit hoofdstuk zo snel mogelijk kan afgerond worden”, zegt zijn advocaat. Behalve het menselijk leed raakten ook zes flats volledig vernield en nog zeven andere liepen lichtere schade op. De heropbouw is nog steeds bezig. Volgens een deskundige van het parket werd een verkeerde kraan gebruikt die geen rekening hield met de rukwinden aan zee.

Vrijspraak gevraagd

In de zaak zijn zo’n 40 benadeelden: hoofdzakelijk mensen die materiële schade opliepen of hun wagen zagen vernield worden door het puin. De beklaagden - de zaakvoerder van Neremat uit Izegem, het bedrijf zelf en twee werknemers – riskeren een celstraf van 2 jaar en een boete van 8.000 euro. Voor het bedrijf zelf kan die boete veel hoger oplopen. Ze gaan alvast vol voor de vrijspraak, zo blijkt uit het relaas van hun advocaten. “Onze experts tonen voldoende argumenten die mogelijk daartoe zullen leiden”, zegt Koen Lips, die het bedrijf vertegenwoordigt. Op 24 april zal de zaak behandeld worden.