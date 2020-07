Bejaarde man tienduizenden euro’s armer na phishingmail Bart Boterman

24 juli 2020

17u30 2 Nieuwpoort Een bejaarde man uit Nieuwpoort is voor enkele tienduizenden euro’s opgelicht door in te gaan op een phishingmail.

In de mail stond dat de man maar liefst 775.000 euro had gewonnen. Hij diende echter enkele handelingen uit te voeren met zijn bankkaart, bankkaartlezer en pincode om het geld te kunnen bemachtigen. Er verdwenen nadien enkele tienduizenden euro’s van zijn rekening. De man kwam aangifte doen bij de politie Westkust, die een onderzoek is gestart. De bankinstelling van het slachtoffer probeert het geld intussen terug te halen.