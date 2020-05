Bejaard echtpaar met geweld beroofd door dievegge, die zich voordoet als fondsenwerver voor kankerpatiënt Bart Boterman

22 mei 2020

12u05 0 Nieuwpoort De politie waarschuwt voor een dievegge die van deur tot deur gaat om zogezegd geld in te zamelen voor een kankerpatiënt, nadat in de Ieperstraat in Nieuwpoort een bejaard echtpaar met geweld werd bestolen.

Volgens de politie belde de vrouw woensdag tussen 15 en 16 uur aan bij de 88-jarige man en zijn 87-jarige echtgenote in de Ieperstraat in Nieuwpoort-Stad. Ze deed zich voor als fondsenwerver om geld in te zamelen ten voordele van een kankerpatiënt. Het echtpaar besloot geld te overhandigen en ging naar binnen om de portefeuille te zoeken. De onbekende vrouw volgde hen en ging mee naar binnen.

De bejaarde bewoonster legde haar portefeuille daarna even uit haar handen om nog wat extra kleingeld bijeen te rapen. Plots greep de dievegge de portefeuille vast en ontstond een schermutseling. Uiteindelijk kon het echtpaar de portefeuille opnieuw uit de handen trekken van de dievegge, maar ze had er al 40 euro uitgenomen en zette het op een lopen.

West-Vlaams accent

De vrouw reed nadien weg met de wagen. De politie startte een onderzoek en ging ook na of er nog slachtoffers vielen in de buurt, maar dat bleek niet het geval. De dievegge is voorlopig nog niet gevat. Ze zou tussen de 30 en 40 jaar zijn, eerder aan de mollige kant zijn en ze spreekt met een West-Vlaams accent.