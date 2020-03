Begin april kunnen de regenwaterputten in de grond na een tijdrovend maar nuttig archeologisch onderzoek Gudrun Steen

10 maart 2020

06u42 0 Nieuwpoort Het archeologische onderzoek bij de OLV-kerk in Nieuwpoort-Stad is bijna afgerond. Binnenkort volgt een lezing met de resultaten daarvan. Begin april gaan de twee geplande regenwaterputten dan eindelijk in de grond.

“De grondwerken rond de OLV-kerk zouden eind vorig jaar al zijn afgewerkt”, zegt schepen van Kerkfabrieken Kris Vandecasteele (CD&V). “Het archeologisch onderzoek bleef echter maar duren en gebeurde in opdracht van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Aan de voorzijde van de kerk vonden de archeologen al 270 skeletten. Niemand kan kunnen voorspellen dat er zoveel mensen zouden begraven liggen op zo’n kleine oppervlakte. Het Agentschap Onroerend Erfgoed draagt de kosten van dat onderzoek. De graven dateren van de late Middeleeuwen tot de negentiende eeuw. Over de resultaten vindt dinsdag 24 maart om 19 uur een gratis lezing plaats in de OLV-kerk.”

Regenwaterputten

Vandecasteele vermoedt dat het onderzoek deze maand afgerond zal zijn. “In april kunnen we de twee regenwaterputten van 20.000 liter in de grond stoppen. Dat gaat gepaard met rioleringswerken. We zullen dan het hemelwater van het dak van de kerk kunnen opvangen. Het is niet alleen positief dat we dat water kunnen hergebruiken, het water zal ook de kerkmuren zelf niet meer binnendringen.” Het stadsbestuur investeert 94.000 euro in dat project.