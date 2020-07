Appartementsgebouw ontruimd na rookontwikkeling Bart Boterman

04 juli 2020

10u57 2 Nieuwpoort In de Henegouwenstraat in Nieuwpoort-Bad is zaterdag rond 10 uur een gebouw met 18 appartementen ontruimd na rookontwikkeling. Er vielen geen gewonden.

Volgens de politie Westkust ontstond de rookontwikkeling in een leegstaand appartement, vermoedelijk door een kortsluiting. Er werd overgegaan tot evacuatie van de bewoners. De brandweer had het incident snel onder controle en ging daarna over tot ventilatie van het gebouw. Na een half uur mochten de bewoners opnieuw naar binnen en was het gevaar geweken.