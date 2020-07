Appartementsgebouw ontruimd door vergeten potje op fornuis Bart Boterman

24 juli 2020

17u57 0 Nieuwpoort Een appartementsgebouw in de Vlaanderenstraat in Nieuwpoort-Bad is vrijdagnamiddag ontruimd door een keukenbrand.

De brandweer werd rond 16 uur opgeroepen voor rookontwikkeling in residentie Apollo, in een flat op de eerste verdieping. Bij aankomst stonden alle bewoners al buiten. Het ging om een bewoner die een potje op het fornuis vergeten was. De rook van het zwaar aangebrande voedsel had zich verspreid doorheen de gemeenschappelijke delen van het gebouw. De brandweer was de situatie meteen de baas en ventileerde de gangen. Al snel kon iedereen opnieuw naar binnen.