Al 250 deelnemers ingeschreven voor de eerste Nieuwpoort Trail GUS

28 oktober 2019

16u51 0 Nieuwpoort Zondag 10 november start aan het bezoekerscentrum Westfront in Nieuwpoort de allereerste Nieuwpoort Trail.

“We willen de lopers brengen langs bekende en verrassende locaties die we geheim houden tot de dag zelf”, zegt sportschepen Bert Gunst (CD&V). “Er is een parcours van 7,5 kilometer en één van 3 kilometer. De sport- en toeristische dienst werken nauw samen. Heb je na de stadsloop nog adem over? Dan mag je het Albert I-monument beklimmen om van daar te genieten van een schitterend uitzicht. We houden ons evenement laagdrempelig. Van competitie is geen sprake. We kozen 10 november en de startlocatie niet toevallig. Op de vooravond van de Wapenstilstand houden we de herinnering aan wat er meer dan honderd jaar geleden gebeurde levendig. De opbrengst schenken we aan de organisatie 11.11.11.”

Starten kan tussen 9 en 10.30 uur. Volwassenen betalen acht euro en kinderen tot en met twaalf jaar vijf euro. Deelnemers krijgt een exclusief t-shirt en toegang tot Westfront. Inschrijven kan op www.visit-nieuwpoort.be.