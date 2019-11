Al 100 eeuwenoude skeletten gevonden tijdens graafwerken bij OLV-kerk GUS

19 november 2019

09u58 4 Nieuwpoort De teller van gevonden skeletten bij de OLV-kerk in het stadscentrum van Nieuwpoort staat op 100. De graafwerken zijn volop bezig dus dat aantal kan nog oplopen. “Zoveel skeletten op zo’n kleine oppervlakte en in zo’n goede staat is uitzonderlijk”, stelt archeoloog Thomas Pieters van het onderzoeksbureau BAAC Vlaanderen vast.

BAAC Vlaanderen werkt in opdracht van het Agentschap Onroerend Erfgoed. “Wij doen het veldwerk en het Agentschap het verdere onderzoekswerk”, geeft Thomas mee. Het stadsbestuur van Nieuwpoort wil twee grote waterputten installeren om het regenwater van de kerk op te vangen. Er zijn ook rioleringswerken gepland. Die moeten even wachten want het archeologisch onderzoek levert verrassende resultaten op.

“Vroeger was het de gewoonte dat er begraven werd bij de kerk maar toch is deze vondst uitzonderlijk”, legt Thomas uit. “Op amper een halve meter onder de grond vonden we al het eerste skelet van 200 tot 400 jaar oud. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de OLV-kerk volledig plat gebombardeerd en daarna kwam er rond de kerk een park. Vreemd dat er toen niets werd gevonden. Nu dus wel. Op een terrein van amper 13 op 7 meter en anderhalve meter diep vonden we al 100 intacte skeletten: dat gaat van borelingen tot ouderen. Een volledige bevolking dus. Wat we al weten? Dat vrouwen toen gemiddeld 1.55 meter groot waren en de mannen 1.69 meter. We vonden ook al een paar ziektebeelden zoals artrose en een beenbreuk die niet mooi hersteld was. De skeletten identificeren zou kunnen maar is ontzettend duur. Je zou dan DNA van de Nieuwpoortenaren moeten laten matchen met dat wat we op de skeletten vinden.”

Herbegraven

Nog tot de kerstvakantie is het team van BAAC actief rond de OLV-kerk. “We graven alle skeletten en ook losse botten manueel op”, zegt Thomas. “Na het eerste veldonderzoek gaat alles naar het Agentschap Onroerend Erfgoed. Na het nodige studiewerk keert het geheel terug naar Nieuwpoort. De losse beenderen zullen in de knekelput terecht komen en de skeletten begraven we lokaal opnieuw.” Naast de beenderen zijn er ook een aantal bijvondsten zoals een kruik, een stukje van een damspel en een haarkam.

De geplande rioleringswerken en de nieuwe waterputten zullen door het bijkomende archeologisch onderzoek pas begin volgend jaar starten. Eind januari 2020 moet alles achter de rug zijn.