Ahoy, maatjes! Vanaf 1 juli kunnen kinderen ravotten op een piratenschip Gudrun Steen

16 juni 2020

14u37 0 Nieuwpoort Nieuwpoort wil tegen het begin van de zomervakantie zijn nieuwe speelpleintje, inclusief piratenschip, in het Prins Mauritspark klaar hebben. En er is nog meer goed nieuws voor de jeugd.

Het piratenschip is met zijn 10 meter lengte, 6 meter breedte en 5 meter hoogte het pronkstuk. Kinderen van 2 tot 12 jaar zullen erop kunnen klauteren. Het speeltuig is ook toegankelijk voor andersvaliden. Het stadsbestuur investeert 56.000 euro in het piratenschip.

Het nieuwe speeltoestel vormt een aanvulling op het zomerse programma voor de jeugd. De jeugddienst stelt een speelpleinwerking voor kinderen van 3 tot 12 jaar voor, en een tienerwerking voor de 13- en 14-jarigen. De sportdienst heeft kampen in petto.

Inschrijven kan vanaf deze week via deze link.

Meer informatie krijg je door te mailen naar sport@nieuwpoort.be of jeugd@nieuwpoort.be.