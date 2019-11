Afscheid van overleden visser Fernand Mussche (56) is zaterdag, repatriëring nog bezig Bart Boterman

20 november 2019

10u18 0 Nieuwpoort De uitvaart van de overleden visser Fernand Mussche (56) uit Nieuwpoort vindt zaterdagmorgen om 9.30 uur plaats in de aula van crematorium Blauwe Toren in Brugge. Fernand Mussche, voor de vrienden Ferre , overleed maandagavond 11 november na een val in de dokken van Milford Haven, een havenstad in Wales. De repatriëring van het lichaam van Fernand is nog steeds bezig.

“Het is een enorm zware week geweest. Nog steeds heb ik geen afscheid kunnen nemen van Fernand. Acht dagen na zijn overlijden is de repatriëring eindelijk begonnen. Zijn lichaam zou vanavond (woensdagavond, red.) of donderdag moeten aankomen in het mortuarium in Veurne. Dan kan ik hem nog een keer zien”, vertelt weduwe Patricia Calcoen (56). Het echtpaar was 38 jaar gehuwd. “Wat alles nog zwaarder maakt, is al dat papierwerk dat moet gebeuren door het overlijden. Dat is het laatste waar je zin in hebt, als je man is overleden. Het liefst zou ik mij willen opsluiten en niets doen, om het verlies van mijn man te verwerken”, aldus Patricia.

Visser Fernand was al tien dagen voor het noodlottige ongeval vanuit Zeebrugge met de Z.15 Zilvermeeuw vertrokken. Het schip lag vorige maandagavond aan de kade in Milford Haven in Wales, maar vrij ver van wal. Fernand wou aan boord springen, maar gleed uit en sukkelde in het water. Zijn collega’s, onder wie goede vrienden van Fernand, zagen het gebeuren. Ze sprongen hem achterna en probeerden hem aan boord te krijgen, maar dat verliep moeilijk. Fernand stierf uiteindelijk onderweg naar het ziekenhuis.

Onderzoek loopt nog

De Britse autoriteiten zijn nog steeds met een onderzoek bezig. Volgens Patricia zijn de scheepsmaten van Fernand al altijd goeie vrienden geweest en zouden ze hem nooit iets aandoen. “Maar de Britse politie kent hun vriendschap natuurlijk niet en wil zeker zijn dat hij niet moedwillig is geduwd. Maar daar geloof ik niet in. Fernand was zo graag gezien onder de vissers. Met velen aan boord had hij een heel goede band”, aldus Patricia. De andere bemanningsleden van de Z.15 Zilvermeeuw zijn inmiddels opnieuw thuis.