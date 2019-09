AED-toestel bewijst zijn nut: 84-jarige vrouw gered in Nieuwpoort GUS

20 september 2019

12u00 3 Nieuwpoort Stadsmedewerker Marc Coopman en Sarah Scholliers van het Wit-Gele kruis hebben het leven van een 84-jarige vrouw gered. Zij kreeg plots hart- en ademproblemen in de buurt van de Franslaan. Door het gebruik van het AED-toestel leeft de dame nog.

“Dinsdag rond de middag passeerde ik aan de hoek van de Franslaan en de Dienstweg Havengeul”, doet Marc het verhaal. Hij werkt bij de netheidsdienst van de stad Nieuwpoort en had net zijn ochtendshift afgerond. “Omstaanders waren bezig met het geven van een hartmassage aan een vrouw maar ik wist dat een AED wel haar redding kon zijn. Dat is een toestel waarmee je het hart terug kan activeren en dat op verschillende, openbare plaatsen in Nieuwpoort hangt zoals op het Hendrikaplein. Ondertussen was ook Sarah aangekomen. We volgden de instructies en legden haar op haar zij tot de ambulance aankwam. Ze is nu stabiel.” Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) heeft de twee redders ondertussen bedankt. “De dienst Preventie heeft een paar jaar terug nog de cursus ‘EHBO en reanimatie’ georganiseerd voor alle personeelsleden. Interventies zoals deze bewijzen dat zo’n initiatieven nodig zijn. In twee jaar tijd werd het AED-toestel op het Hendrikaplein al twee keer succesvol gebruikt. We blijven inzetten op preventie.”