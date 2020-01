Academieleerlingen Katharina en Yarno concerteren GUS

10u20 0 Nieuwpoort Nu zondag 26 januari wordt een spannende dag voor Katharina Steenkiste en Yarno Missiaen. Beide studeren ze aan de stedelijke academie Stapwest en treden op in zaal City in Nieuwpoort.

Elk jaar programmeert de academie Stapwest een nieuwjaarsconcert georganiseerd door de Vriendenkring Legato. Naast een optreden van de leerkrachten laten ook leerlingen Katharina Steenkiste op viool en Yarno Missiaen op piano van zich horen. Beide zijn leerlingen aan de academie en studeren ook aan het Lemmensinstituut. Kom deze jonge talenten aanmoedigen zondag om 11 uur in zaal City in de Valkestraat. Stapwest heeft zijn hoofdzetel in Veurne maar ook vestigingen in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Alveringem.