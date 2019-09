97 bestuurders geflitst bij mobiele controle Mathias Mariën

11 september 2019

13u28 0 Nieuwpoort Op dinsdag 10 september stond de mobiele flitser paraat voor de aangekondigde snelheidscontroles op 3 verschillende plaatsen in de politiezone Westkust.

Er werd geflitst in Oostduinkerke (Polderstraat) en in Nieuwpoort (Victorlaan, Dudenhofenlaan) gedurende een tijdspanne van 5 uur. De maximumsnelheid bedroeg overal 50 kilometer per uur. In de Polderstraat waren er 49 snelheidsovertreders, in de Victorlaan respecteerden 31 personen de maximumsnelheid niet en in de Dudenhofenlaan waren dat er 17. Dat brengt het eindtotaal op 97 bestuurders die de snelheidslimiet niet respecteerden.