Exclusief voor abonnees 9 jaar effectief voor man die zijn ex verkrachtte en 20 messteken gaf: “Ze hoopte op een langere celstraf, want ze vreest dat hij haar alsnog zal doden als hij vrijkomt” Bart Boterman

29 mei 2020

13u41 4 Nieuwpoort Een 33-jarige man die zijn 32-jarige ex uit Nieuwpoort verkrachtte, twintig messteken gaf en haar tijdens haar doodsstrijd ook verzen uit de Koran liet opzeggen, is veroordeeld tot 9 jaar cel door de correctionele rechtbank van Doornik. De voorbedachtheid om haar te doden, achtte de rechter niet bewezen. “Mijn cliënte had gehoopt op een langere celstraf, want ze is ervan overtuigd dat hij haar op een dag alsnog zal komen halen", zegt haar advocaat Alain Coulier.

2 oktober 2017. Een wandelaarster trof die dag een hevig bloedende vrouw aan op een bankje op de Zeedijk in Koksijde, recht tegenover haar toenmalig appartement op het gelijkvloers. Fatima had haar laatste krachten gebruikt om zich naar buiten te slepen, op zoek naar hulp. Op het bankje verloor ze het bewustzijn en belandde ze in kritieke toestand. Enkele levensreddende operaties deden de vrouw alsnog door het oog van de naald kruipen. Wat voorafging, is ronduit gruwelijk.

