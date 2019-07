89-jarige voetgangster zwaargewond na aanrijding door postauto Bart Boterman

03 juli 2019

12u14 0 Nieuwpoort In de Albert I-laan in Nieuwpoort is woensdagochtend iets voor 10 uur een 89-jarige vrouw zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze werd aangereden door een wagen van bpost tijdens het manoeuvreren op een parkeerplaats, bevestigt woordvoerster Ine Deburchgraeve van de politie Westkust.

Slachtoffer A.S. uit Nieuwpoort zou de straat oversteken en wandelde tussen twee geparkeerde voertuigen langs de kant van de weg, waaronder de postauto. Net op dat moment wilde de postbode, een 31-jarige man uit Veurne, de parkeerplaats verlaten. Hij reed achteruit maar had de dame niet gezien. De vrouw kwam geplet te zitten tussen de postauto en wagen erachter. De hulpdiensten werden onmiddellijk verwittigd. Het slachtoffer werd met zware verwondingen naar het AZ West in Veurne overgebracht. Voorlopig is er geen sprake van levensgevaar.