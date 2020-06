59 bestuurders geflitst op maandag, in Nieuwpoort en Oostduinkerke Bart Boterman

30 juni 2020

12u07 0 Nieuwpoort De politie Westkust betrapte maandagvoormiddag 59 hardrijders in Nieuwpoort en Oostduinkerke.

De flitswagen stond gedurende vijf uur opgesteld in respectievelijk de Polderstraat in Oostduinkerke, de Nieuwpoortsteenweg in Nieuwpoort en de Dudenhofenlaan in Nieuwpoort. Daar reden 28, 16 en 15 bestuurders te snel. Telkens lag de maximale toegelaten snelheid op 50 kilometer per uur. De snelheidsovertreders mogen een minnelijke schikking of dagvaarding voor de politierechtbank in hun postbus verwachten.