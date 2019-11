510 deelnemers op eerste stadstrail: 1.000 euro voor 11.11.11 GUS

10 november 2019

18u37 0 Nieuwpoort Nieuwpoort verwelkomde zondagochtend 510 sportievelingen aan het bezoekerscentrum Westfront voor de eerste stadstrail. Door het succes komt er al zeker een tweede editie.

Opmerkelijke deelnemers waren de leden van de Nieuwpoortse brandweer die de trail in volledige uitrusting aflegden. Het parcours was verrassend. De deelnemers liepen langs de Duvetorre naar het Bommenvrij, de Vierboete, Markstraat, het stadhuis en de stadshalle door het Sint-Bernarduscollege, het sociaal huis en verder naar het zwembad, jeugdcentrum, de kinderboerderij, de vismijn en vervolgens naar de City waar een langspeelfilm als afleiding werd geprojecteerd. De trail bracht 1000 euro op voor 11.11.11. Per deelnemer ging er twee euro naar dat goede doel.

