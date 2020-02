3 jaar cel voor poging tot smokkel van cocaïne met vissersbootje: “Geen drugs gevonden, maar te veel leugens en toevalligheden” Bart Boterman

18 februari 2020

15u19 5 Nieuwpoort Op de Veurnse rechtbank zijn een Bulgaar en twee Nederlanders veroordeeld tot 3 jaar effectieve celstraf voor een poging tot invoer van cocaïne met het vissersbootje ‘EH125 Pieter’, dat vanuit vanuit Enkhuizen nabij Amsterdam tot in onze Noordzee voer. Het bootje had een verborgen ruimte, maar drugs werden niet aangetroffen. Toch vond de strafrechter meer dan genoeg elementen om drie van de vier opvarenden schuldig te bevinden. Opvallend is dat de man die werd vrijgesproken als enige cocaïnesporen had aan de handen.

Het onderzoek startte toen in januari 2016 een vissersbootje met Nederlandse vlag averij opliep voor de kust van De Panne. Een stuk net was vast komen te zitten in de schroef. Het bootje werd opgesleept tot in de haven van Nieuwpoort en de scheepvaartpolitie rook meteen onraad. De vier waren zogezegd gaan vissen, maar op het bootje was amper visgerief te vinden en de boot was helemaal niet uitgerust om gevangen vis in op te slaan. Ook de boorddocumenten waren niet in orde. Tijdens een tweede inspectie vonden de speurders een verborgen ruimte met magnetisch slot, dat open te krijgen was met een weggemoffelde schakelaar op het dek. Drugs zijn niet gevonden, wel een aanzienlijke som cash met daarop sporen van cocaïne. Ook aan de handen van een van de vier opvarenden waren sporen van cocaïne te vinden.

Link met andere boot met 1 ton cocaïne

De vier werden aangehouden maar bleven bij hoog en bij laag verklaren dat ze gingen vissen voor de Belgische kust om het pas aangekocht vissersbootje te testen. Twee van de bemanningsleden waren zogezegd sportvissers of toeristen die mee gingen voor hun plezier. Al lag een van hen, een Bulgaar, de hele tijd over te geven omdat hij zeeziek was. Waar het schip niet was uitgerust om te vissen, bleek de communicatieapparatuur dan weer hoogtechnologisch. Maar de apparatuur lag wel een tijd lang uit, mogelijk om onder de radar te blijven. Telefonie-onderzoek op hun gsm’s legde een link bloot met het vissersbootje Zeeland, dat enkele dagen eerder in de problemen raakte voor de kust van Knokke en aanspoelde in Cadzand. In het schip werd een ruime ton cocaïne gevonden, in een gelijkaardige verborgen ruimte. Intussen kregen de vier bemanningsleden van dat bootje 5 tot 6.5 jaar cel. Opvallend was dat zowel beide bootjes ‘Zeeland’ en ‘Pieter’ destijds in korte periode van dezelfde eigenaar werden overgekocht. Onderzoek legde bloot dat er contacten tussen bemanningsleden van beide schepen.

Te veel toevalligheden en leugens

De vier bemanningsleden stuurden een advocaat naar het proces, maar die gingen allen voor de vrijspraak. Ondanks het feit dat niemand van de verdachten van het bootje Pieter hun betrokkenheid wilde toegeven en er geen drugs zijn aangetroffen, bevond de Veurnse strafrechter hen toch schuldig aan een poging tot invoer van verdovende middelen. Volgens het vonnis zijn er in het dossier te veel toevalligheden en leugens ontdekt. Onder andere het feit dat de boot niet voldoende was uitgerust om te vissen, de vier bemanningsleden afwijkende verhalen vertelden, ze zich ver van huis bevonden om een boot te testen in onbekend visgebied, dat er twee sportvissers mee gingen die amper iets van de zee kenden, eentje de hele tijd zeeziek was én dat de communicatie-apparatuur in tegenstelling tot te rest van het schip volledig uitgerust bleek, was voor de rechter voldoende. De Bulgaar Sergei A. (60), Nederlanders Cornelis B. (30) en Johan M. (64) kregen drie jaar cel. De onmiddellijke aanhouding werd bevolen.

Coke aan de handen maar vrijgesproken

Een vierde beklaagde, Nederlandse beroepsvisser, werd vrijgesproken op basis van twijfel. Het kon immers zijn dat hij werd aangetrokken om niet verdacht over te komen. Dat hij cocaïnesporen aan de handen had, kon op gebruik wijzen zoals dat soms in vissersmilieus gebeurt. Er wordt immers vermoed dat de drugdeal niet heeft plaatsgevonden omdat het bootje averij opliep, maar dat wel de bedoeling was.