2 jaar cel voor stelende poets- en huishoudhulp Bart Boterman

25 juni 2019

13u21 0 Nieuwpoort Een vrouw (40) uit Nieuwpoort is tot 2 jaar effectieve celstraf veroordeeld voor het ontvreemden van een ruime 23.000 euro van de rekening van een bejaarde vrouw (88). Beklaagde Cindy D. was jarenlang poets- en huishoudhulp bij het slachtoffer en ging om boodschappen en inkopen.

Het onderzoek startte toen de bejaarde vrouw, die inmiddels is overleden op 88-jarige leeftijd, te horen kreeg via de bank dat haar rekening leeg was. Dat was volgens haar uitgavenboekje nochtans onmogelijk. Haar familie diende klacht in want zou de erfenis mislopen. Meteen kwam Cindy D. in het vizier van de politie, omdat ze geregeld met cash of bankkaart aankopen deed voor het slachtoffer. Er werd een huiszoeking gehouden bij Cindy D., maar dat leverde weinig op. De vrouw ontkende haar betrokkenheid tijdens haar verhoor.

Volgens de procureur stelde ze die verklaring later bij en kreeg ze naar eigen zeggen enkele duizenden euro’s van de 88-jarige vrouw om haar uit de schulden te helpen. Een precies bedrag kon ze er niet op plakken, gezien het in delen werd gegeven. Vast staat dat er plots zo maar 20.000 euro op haar rekening werd gestort. “We hadden hele goede band en ik was er elke dag voor haar. Ze zag dat er iets aan de hand was met mij. Ik vertelde dat ik diep in de schulden zat. Ze besloot mij te helpen, maar heeft dat nooit aan haar familie verteld. Ik moet nu de gevolgen daarvan dragen, terwijl ik nooit iets gestolen heb”, was het verweer van de vrouw tijdens het proces. Ze onderging ook een leugentest, maar die draaide in haar nadeel uit.

De rechter vond haar verweer ongeloofwaardig. Naast 2 jaar cel krijgt ze een boete van 600 euro en moet ze de 23.000 euro terugbetalen aan de nabestaanden.