12 maanden celstraf voor veelvuldige kledingdief die beveiligingen omzeilde met zilverpapier Bart Boterman

28 april 2020

11u17 0 Nieuwpoort De 32-jarige Mohammed B. is veroordeeld tot 12 maanden celstraf en 800 euro boete voor negen diefstallen in kledingwinkels in Nieuwpoort en Oostende en één poging tot diefstal. Telkens gebruikte de man aluminiumfolie om de beveiligingssystemen uit te schakelen, soms in het bijzijn van een kompaan. De Veurnse rechter verleende evenwel uitstel voor beide straffen.

De beklaagde, Mohammed B., had op 29 januari toegeslagen in de kledingzaak Chill Out in Nieuwpoort. Een camera legde vast hoe hij aluminiumfolie rond de beveiliging van een jas wikkelde, de jas wegstak in een tas en de winkel verliet zonder te betalen. Twee dagen later werd dezelfde man opnieuw opgemerkt in de winkel en gearresteerd door de politie. In zijn achterzak zat opnieuw zilverpapier. Volgens het vonnis van de rechtbank had de man al op 21 januari een poging ondernomen in Chill Out, vergezeld van een tweede man.

Na onderzoek bleek dat hij voordien al verantwoordelijk was voor een reeks diefstallen in Oostende. Zo werd hij er op 4 oktober al eens bestuurlijk gearresteerd omdat hij illegaal in het land was. De man droeg gestolen kledij van kledingwinkel Jules in de Kapellestraat. Hij werd gelost, maar daags nadien sloeg hij toe in de kledingwinkel Jack and Jones, samen met een kompaan. Hij werd opnieuw opgepakt en had ook een gestolen jas van het merk O’Neill bij. Op 11 oktober stal hij dan weer twee jassen in H&M en op 20 oktober werd hij aangetroffen in het bezit van gestolen kledij uit de Jules, Zara en Foot Locker.

Dure merkkledij

“Via vingerafdrukvergelijking blijkt de beklaagde al veelvuldig in contact gekomen te zijn met politiediensten en gebruikte hij daarbij steeds varianten van zijn naam met wisselende geboortedata. Hoewel hij beweert op illegale wijze in het land te verblijven en quasi geen inkomen te hebben, werden in zijn gsm foto’s gevonden van het voorbije jaar waarop hij 25 verschillende jassen draagt, waarvan een aantal van dure merken. Ook de andere kledij die beklaagde draagt op deze foto’s betreft veelal dure merkkledij”, staat te lezen in het vonnis van de Veurnse rechtbank.

De man werd veroordeeld tot 12 maanden celstraf en 800 euro boete. De rechter verleende uitstel voor de celstraf en boete, uitgezonderd van de al ondergane voorhechtenis. De man was immers aangehouden sinds 29 januari.