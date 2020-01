1 jaar gevangenisstraf gevorderd voor man die stond te schieten op balkon: “Geluk gehad dat de politie hem niet neerschoot” Bart Boterman

24 januari 2020

11u23 0 Nieuwpoort Een 46-jarige man uit Chaudfontaine riskeert 1 jaar cel omdat hij op 8 juni 2018 met een alarmpistool stond te schieten van op het balkon van het appartement van zijn moeder in Nieuwpoort. Op dat moment wisten de politiediensten nog niet dat het om een nepwapen ging. “De beklaagde heeft veel geluk dat hij niet werd neergeschoten door de politiediensten, die zijn appartement omsingelden. Hij richtte zijn wapen immers ook op hen”, liet de procureur verstaan op het proces.

Sébastien V. had het eerst op straat aan de stok gekregen met enkele Nederlandse toeristen. Als vergelding ging hij het appartement van zijn moeder beginnen en begon hij hen te beschieten met een handgeweer. “Er zijn vijf schoten gelost. De Nederlandse toeristen liepen de schrik van hun leven op. De politie Westkust kwam massaal ter plaatse waarop het pistool ook op hen werd gericht. De politie kon toen niet weten dat het om een alarmpistool ging. Voor hetzelfde geld werd de man neergeschoten door de politiediensten om het acute gevaar te neutraliseren”, klonk het pleidooi van de procureur.

Stomdronken

De moeder van de man woont in het appartement, maar de politiediensten kregen haar op dat moment niet aan de lijn. “Van buitenaf was het gerinkel van de telefoon wel te horen, wat mogelijk inhield dat de vrouw iets overkomen was. Uiteindelijk kwam de beklaagde naar buiten met mes tussen broek en riem, verzette hij zich zwaar tijdens zijn arrestatie en beet hij nog eens naar een politieman. Ook in het cellencomplex was niets met hem aan te vangen. Hij was stomdronken op het moment van de feiten”, aldus de procureur.

Levensmoe

Voorts stond de man nog terecht omdat hij op 28 juni de noodcentrale belde met de verklaring dat hij levensmoe is. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht maar dronk voor de neus van de politie eerstnog een volledig fles wijn leeg. In het ziekenhuis werd de man uitzinnig en viel hij een verpleger aan langs achter. Het openbaar ministerie vervolgde voor gewapende weerspannigheid, weerspannigheid, opzettelijke slagen en verwondingen en verboden wapendracht. Er werd 1 jaar cel, 1.600 euro boete en de verbeurd verklaring van het wapen gevorderd. Sébastien V. kwam niet opdagen op het proces en liet verstek. Vonnis 14 februari.