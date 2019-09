‘Veeg uw gat niet aan onze grote boodschap’ en maak het openbaar vervoer toegankelijk GUS

16 september 2019

14u24 0 Nieuwpoort De vereniging voor personen met een handicap (vfg) deelde maandagochtend WC-rollen uit met een cartoon van Herr Seele en de opvallende slogan ‘Veeg uw gat niet aan onze grote boodschap’.

“De week van de mobiliteit is gestart. Een ideaal moment om aandacht te vragen voor toegankelijker openbaar vervoer”, vindt West-Vlaams verantwoordelijke Lien Deblaere van vfg. “Slechts één op de tien haltes in West-Vlaanderen is aangepast voor personen met een handicap. Dat is veel te weinig.” Wat is dan de grote boodschap van vfg? “Schaf de reservatieplicht af. Nu moeten mensen met een beperking die extra begeleiding willen dat 24 uur vooraf aanvragen”, somt Lien op. “De toegankelijkheidsrichtlijnen voor het openbaar vervoer moeten in de wet zijn vastgelegd. Bij de aankoop van nieuwe bussen en tramtoestellen moet de toegankelijkheid een prioriteit zijn.”

Die boodschap heeft de vfg ludiek verpakt. “We zullen in de provincie 600 WC-rollen uitdelen met een cartoon van Herr Seele”, besluit Lien. “Daarop zien we Cowboy Henk die zijn behoefte doet. Of Herr Seele dat voor of na de inbraak in zijn woning heeft gedaan waarbij de dief een drol achterliet in zijn bad, weet ik niet maar we hopen dat de boodschap aankomt. Die WC-rollen delen we uit aan voorbijgangers en horeca.”

En dat zo’n acties nodig zijn, bevestigt Cynthia David (24) uit Ichtegem. Zij is geboren met een spierziekte en is sinds haar tiende aan een rolstoel gekluisterd. “Ik neem het openbaar vervoer niet meer omdat het te omslachtig is. Mocht die reservatieplicht afgeschaft worden dan zou het al iets gebruiksvriendelijker zijn.”

Info: www.onzegroteboodschap.be.