“Oproepen om elkaar te verklikken, is een gevaarlijk precedent”: politie- en gemeenteraadslid Maarten Claeys (CD&V) trekt van leer tegen politioneel beleid Bart Boterman

02 april 2020

16u34 8 Nieuwpoort Nieuwpoorts gemeenteraadslid en politieraadslid Maarten Claeys (CD&V) roept de politie Westkust (Nieuwpoort, Koksijde, De Panne) op om te stoppen met het aanmoedigen van het verklikken van tweedeverblijvers. “Dat de politie de controles opvoert, krijgt mijn volledige steun. Iedereen moet de regels respecteren. Maar de bevolking oproepen om elkaar te verklikken, is een gevaarlijk precedent. Dit is iets voor totalitaire regimes zoals in China”, zegt Maarten Claeys.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hoewel de politie Westkust donderdagmorgen weerlegde dat er een kliklijn is opgericht maar mensen wél onregelmatigheden kunnen melden op het algemeen nummer van de dispatching, vindt politieraadslid Maarten Claeys dat nog steeds een brug te ver. “Kliklijn of gewoonweg het nummer van de dispatching: de facto komt dit op hetzelfde neer. Ik hoorde de politiewoordvoerster in elk geval op de radio zeggen dat mensen de politie mogen bellen als ze tweedeverblijvers zien. Het zal bepaalde mensen aanzetten om actief informatie te vergaren over anderen, iets wat we reeds op verschillende sociale media-kanalen hebben vastgesteld.

Conflicten tussen burgers en overtredingen van de wet op privacy

Dit zal op zijn beurt leiden tot conflicten en overtredingen van de Belgische wetgeving. Het is namelijk verboden om zomaar iemand herkenbaar te filmen. Daarom is mijn oproep om de controle van de maatregelen overduidelijk aan de bevoegde politie, die overigens uitstekend werk levert, over te laten. En niet aan Jan met de Pet en de smartphone”, zegt Maarten Claeys, tevens voorzitter van CD&V in Nieuwpoort, in eigen naam.

‘Snitch lines’ zoals in China

“In ondemocratische regimes zoals China worden deze zogenaamde ‘snitch lines’ veelvuldig toegepast. Burgers werden ertoe aangezet hun medemens die de coronaregels overtrad, te verklikken. Dit leidde tot huiveringwekkende toestanden waar mensen publiekelijk aan de schandpaal werden genageld zonder enige vorm van proces. Het zomaar blind overnemen van maatregelen van dictatoriale regimes, die geen respect voor mensenrechten tonen en bovendien meer dan 1,2 miljoen Oeigoeren om politieke redenen opsluiten, lijkt mij gevaarlijk. Ik wees hier tijdens de politieraad reeds fijntjes op na de gecontesteerde China-missie van de gouverneur”, gaat politieraadslid Claeys verder.

Angst is geen goede raadgever

“Deze maatregelen zullen het wantrouwen tussen kustbewoners en tweedeverblijvers alleen maar aanwakkeren. We hebben hier geen nood aan. Aan de kust heerst er steeds een positieve en ondernemende sfeer. Uit respect voor de verliezen in de toeristische sector moet men ophitsende maatregelen als kliklijnen vermijden. De kust heeft zijn positief imago broodnodig. Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen, akkoord. Maar angst is nooit een goede raadgever gebleken. Op een dag moeten we als samenleving weer het normale leven opnemen en elkaar recht in de ogen kunnen kijken”, besluit Maarten Claeys.