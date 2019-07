“De papa’s zijn soms enthousiaster dan hun kinderen” Multiplay toont geschiedenis van videogames met meer dan 100 installaties Leen Belpaeme

21 juli 2019

12u00 0 Nieuwpoort Terwijl heel wat dertigers en veertigers met bakken nostalgie hun jeugd herbeleven, kan de jonge generatie zowel nieuwe als oude videogames ontdekken in de Multiplay-expo in Nieuwpoort. De klaslokalen van basisschool De Vierboete in de Franslaan zijn voor deze zomer even veranderd in een speelhal met arcades van Pac-man uit de jaren 70 tot Virtual Reality.

Emiel en Michel uit Alsemberg spelen samen Mortal Combat op één van de replica’s van de meest bekende videogames die ooit gemaakt zijn. De rivaliteit is groot tussen de twee generaties. “Ik ben van 1977, deze spelletjes zijn een deel van mijn jeugd. Ik merk nu wel hoe slecht ik eigenlijk was als ik vergelijk met mijn pluszoon. Het is wel leuk om te doen. Voor ons was een videogame is heel speciaal. We moesten er veel meer moeite voor doen en het kostte geld om een spelletje te kunnen spelen op een arcade. Nu is het allemaal veel gemakkelijker en vanzelfsprekender voor de jeugd.” Ook Emiel vindt het allemaal cool. “Ik heb ook mortal combat op mijn playstation. Het is wel helemaal anders, maar ik vind het wel eens leuk.” Heel wat ouders komen met hun kinderen naar de expo. “Voor de dertigers en veertigers is het nostalgie. We hebben in de gang enkele oude consoles, maar ook de apple II staan. Het zijn leuke verzamelobjecten die veel herinneringen naar boven brengen. Het is ongelofelijk als je terugdenkt hoe traag en simpel die spelletjes eigenlijk waren maar voor ons was dat voldoende om uren zoet te zijn”, vertelt Wouter De Greve. De expo is een initiatief van Fluxlab uit Merelbeke in samenwerking met Game – inn uit Zingem. Via de oprichter van Fluxlab kwamen ze in Nieuwpoort terecht. “Fluxlab is ontstaan uit het idee dat scholen steeds meer moeten innoveren maar al dat materiaal kost veel geld. Wij hebben daarom heel wat materiaal van 3D printers tot drones waar leerlingen mee aan de slag gaan tijdens ateliers”, licht Tom Boterberg toe.

De organisatie heeft ook plannen voor een museum rond videogames in het Gentse. Ze hebben al heel wat videoconsoles- en spellen en laten het grote publiek daar nu voor het eerst mee kennismaken in Nieuwpoort. “Je kan hier op meer dan 100 arcades en consoles spelen. Je betaalt gewoon een toegangsprijs van 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor jongeren onder de 16 jaar en je kan een ganse dag spelen. We hebben alles van Pong en Pac-man tot Virtual Reality.” Bij de arcades is de Star wars racer een exemplaar dat in het oog springt. “Het is volledig gebouwd volgens de eerste film. Er werden wel meer dergelijke arcades gebouwd, maar de exemplaren die bij een bekende film hoorden zijn altijd extra gegeerd”, vertelt David Van Ballaer van Game-inn. “We hebben ook Pac-man uit de jaren 70. De kleine arcades zijn replica’s van enkele authentieke spellen.”

Naast de klassieke arcadekasten zijn er klaslokalen gevuld met de eerste playstations en oude nintendo’s. “Het grootste probleem is dat deze enkel werken op oude beeldbuistelevisies. Het is een zoektocht om genoeg toestellen te vinden.” De expo lokt zowel leken als echte gamers. “We zien sommige jongeren hier drie dagen op rij terug. Ze komen ondermeer graag voor Fortnite en de VR set-ups. De oude games vinden ze heel traag. Soms zijn de papa’s wel eens enthousiaster dan hun kinderen”, lachen de organisatoren.

Alle info via https://fluxlab.be/multiplay/