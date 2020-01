Veel blinkende medailles op de uitreiking van de Nieuwerkerkse sportprijzen Dirk Selis

16 januari 2020

13u49 0 Nieuwerkerken Nieuwerkerken beschikt over heel wat sportief talent bezit. Dit werd nogmaals bewezen op de uitreiking van de sportprijzen afgelopen weekend. Tijdens de uitreiking gaf Kevin Knaepen, Belgisch kampioen Thai-box, ook een kleine demonstratie.

In zeer uiteenlopende sporttakken werden de Nieuwerkerkse atleten gehuldigd. “Geen sportdiscipline bleef onbelicht”, vertelt raadslid Sandra Vansimpsen. "Atletiek, motorcross, schermen, reddend zwemmen, voetbal, jujutsu, wielrennen, basketbal, tennis, … noem maar op, of er werd een medaille bovengehaald. En dit voor zowel individuele sporters als sportverenigingen”. Ook het 35 jarig bestaan van de hondenschool Zuid-Limburg en het 50-jarig bestaan van het Vliegend Wiel in Binderveld werden gehuldigd. En uiteindelijk werd ook de sportraad zelf in de bloemetjes gezet vanwege hun 35 jarig bestaan.