Vastgoedontwikkelaar houdt opmerkelijke eindejaarsactie: “Koop nog dit jaar woning en wij betalen de notariskosten” Dirk Selis

05 november 2019

10u39 0 Nieuwerkerken Vastgoedontwikkelaar Verelst & Gilen voert deze dagen een opmerkelijke campagne. Met een welgemikte Facebook-campagne hopen ze kopers te verleiden met de woonbonus en de terugbetaling van de notariskosten. “Die betalen we uit eigen zak aan de notaris”, zegt de 27-jarige Amaury Verelst.

Verelst & Gilen, onder leiding van de 27-jarige Amaury Verelst, legt zich voornamelijk toe op de ontwikkeling van residentiële vastgoedprojecten, voornamelijk appartementen en woningen. Momenteel zijn ze actief in diverse provincies, voornamelijk Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen. “Vandaag realiseren we enkele honderden eenheden, momenteel hebben we een constante van 400 eenheden in onze portefeuille waarvan wij meer dan 100 eenheden per jaar opleveren. Wij willen met de nieuwste (bouw)technieken, hedendaagse architectuur en stedenbouwkundige concepten het verschil maken waarbij kwaliteit centraal staat. De aankoop van een woning heeft namelijk een grote impact op de koper”, vertelt Verelst.

Grootste Biercafé ter wereld

De jonge ondernemer is niet aan zijn proefstuk toe. Op de Grote Markt Van Leuven opende Verelst in oktober 2013 nog het vermaarde biercafé The Capital. Met iets meer dan 3.000 bieren op de kaart meteen goed voor de meest uitgebreide bierkaart ter wereld. Het marketingbloed van Verelst kroop toen al waar het niet gaan kon. Het concept sloeg aan, vooral bij toeristen. Maar een jaar na de opening besloot zijn vennoot David Nijs dat hij alweer zin had in een nieuw project. Nog eens twee jaar verder stopte ook Verelst met The Capital. De liefde lag blijkbaar niet zozeer in de horeca, dan wel in de bouwsector. Maar de liefde voor marketing is gebleven.

Notariskosten

“Om de eindejaarsperiode goed in te zetten lanceerden wij eind oktober een actie. Wie een huis of appartement koopt voor 31 december 2019 kan nog genieten van de woonbonus én krijgt daar bovenop ook het ereloon van zijn notaris door ons terugbetaald. We spreken hier over een eindejaarscadeautje van zo’n 3000 à 4000 euro. We merken nu reeds een stijging in de verkoop. Het is niet zozeer dat de potentiële klanten enkel door deze actie bij ons kopen, we zien echter dat ze gemotiveerd zijn om hierdoor de knoop sneller door te hakken.”