Tot 4 jaar cel voor Truiense dertigers na strafexpeditie in Kozen: “Nu kunnen we de zaak achter ons laten” Birger Vandael

24 juni 2020

14u14 0 Nieuwerkerken Twee Truienaars van 37 en 36 jaar stonden in de nacht van zondag 1 april aan de voordeur van een woning in Kozen. Wat aanvankelijk leek op een inbraak, bleek uiteindelijk een strafexpeditie rond een vrouw te zijn. Het kwam tot een zware knokpartij waarbij de 31-jarige Wesley Vandenhove voor dood werd achtergelaten. De rechtbank veroordeelt de Truienaars tot respectievelijk 4 jaar en 30 maanden cel. “Nu kunnen we de zaak achter ons laten", reageert Vandenhove tevreden.

Die bewuste avond dronken de twee daders zich moed in bij een café aan de Gorsemweg, om vervolgens richting de woning in Kozen te trekken. Aan de voordeur liepen de gemoederen al hoog op. De vriendin van de eerste beklaagde was de ex-partner van Vandenhove en dat lag duidelijk gevoelig. “Het was niet minder dan een strafexpeditie”, stelde de procureur twee jaar later tijdens de behandeling in de rechtbank vast.

Zowel de inwonende vader (56) als Wesley raakten bij de feiten gewond, vooral die laatste was er erg aan toe. “Ten gevolge van de feiten werd hij in een kunstmatige coma gehouden”, klonk het tijdens de behandeling. “Hij liep onder meer een kaakbreuk, neusbreuk en een hersenschudding op. Achteraf dreigden de daders er ook nog mee om opnieuw toe te slaan als de slachtoffers naar de politie zouden stappen. Ze werden opgespoord en uiteindelijk gearresteerd.”

Blijvende letsels

De tweede beklaagde wist naar eigen zeggen niet dat zijn kompaan op die manier ging ontploffen. Hij vertelde aan de politie dat het slachtoffer amper nog bewoog en een rochelend geluid maakte op het moment dat ze weer vertrokken. Het slachtoffer heeft blijvende fysieke letsels. Zijn advocaat vroeg 25.000 euro en de aanstelling van een deskundige voor het verder bepalen van de schade. Dat zal nu ook gebeuren. Provisioneel ontvangt het slachtoffer nu al 5.000 euro.

De eerste beklaagde, die ook al initiatiefnemer was bij de feiten in Kozen, veroorzaakte enkele maanden na de strafexpeditie opnieuw commotie. Toen hij na de consumptie van enkele drankjes toch achter het stuur kroop, werd hij herkend door de politie. Een achtervolging bracht de partijen in een doodlopende straat, waar de Truienaar helemaal in paniek raakte en de agenten aanviel.

Kalf

De rechter vroeg aan de dertiger of hij ooit van normen en waarden had gehoord. Zelf gaf de man toe dat hij een kalf is geweest. Zijn advocaat benadrukte dat de beklaagde in het verleden alle burgerlijke partijen heeft vergoed en telkens zijn verantwoordelijkheid opneemt. Dat bleek echter niet genoeg om hem een celstraf te besparen. De vier jaar geldt voor de twee feiten opgeteld. “De twee beklaagden hebben de straf gekregen die ze verdienen", besluit Vandenhove.