Sp.a Nieuwerkerken wil klimaatbomen en Buzzy Pazz voor jonge inwoners Dirk Selis

16 oktober 2019

17u28 9 Nieuwerkerken De sp.a van Nieuwerkerken wil net als in 25 andere Limburgse gemeenten de invoering van een derdebetalersregeling voor busvervoer voor de Nieuwerkerkense jongeren. In een tweede voorstel vraagt de sp.a een ‘ja’ op het voorstel van gouverneur Herman Reynders om 100.000 klimaatbomen te planten in de kernen van de Limburgse gemeenten.

“De gemeente neemt dan 25% van de kosten van de Buzzy Pazz op zich”, zegt raadslid Sandra Vansimpsen (sp.a), die vindt dat Nieuwerkerken niet mag achterblijven. “De jongeren uit onze landelijke gemeente hebben het openbaar vervoer immers nodig om in de secundaire scholen van Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Stevoort, Herk of Hasselt te geraken.”

8.000 euro voor bomen

“En waarom gaat Nieuwerkerken niet in op de vraag van gouverneur Herman Reynders om 100.000 klimaatbomen te planten in de kernen van de Limburgse gemeenten?”, vraagt Vansimpsen zich af. “De gemeente kan daarvoor aanspraak maken op een kleine 8.000 euro dankzij Limburg Sterk Merk. Zelf legt de gemeente de andere helft (7.951 euro) bij om te kunnen investeren in groen. Sp.a Nieuwerkerken wil daarenboven de inwoners betrekken bij de keuze waar de bomen moeten komen.”

Maar CD&V vroeg bedenktijd om het financieel aspect verder uit te diepen en wil eerst een infovergadering van de gouverneur meevolgen over het project ‘klimaatbomen’. “Pijnlijk, want daar is Niewerkerkens burgemeester Dries Deferm (CD&V) niet komen opdagen. Met andere woorden heeft hij ons met een kluitje in het riet gestuurd. De volgende gemeenteraad zullen we hem daar opnieuw aan helpen herinneren.”

“Niet in twee splitsen”

“We zijn alles aan het onderzoeken zoals afgesproken en zullen daar te gepasten tijde over samenzitten met de oppositie”, reageert burgemeester Dries Deferm. “Dat ik niet aanwezig was bij de gouverneur? Wel, ik had brandweercollege en ik kan mezelf nog steeds niet in twee splitsen. Veiligheid gaat bij mij voor alles, dat zal de gouverneur ook wel begrijpen.”