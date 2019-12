Postbode met 91 km/u door bebouwde kom: "Ook schuld van bpost" Redactie

10 december 2019

Een postbode uit Nieuwerkerken moest gisteren voor de politierechter verschijnen omdat hij met 91 km/u geflitst werd in de bebouwde kom. Dar gebeurde op vrijdag 28 juni vorig jaar in Roosdaal. "Met een echte doodrijsnelheid", aldus rechter Johan Van Laethem. "En dat op de dag waarop de schoolvakantie begint, in een straat waar het fietspad bestempeld wordt als een 'moordstrookje'."

Volgens zijn advocaat stond de postbode onder enorme tijdsdruk en reed hij daarom zo snel. De rechter gaf daarop ook bpost een veeg uit de pan. "De werkgever, die grotendeels functioneert met belastinggeld, betaalt zelfs de boetes", aldus Van Laethem. "Dat is het perverse beleid van bpost. Ze zetten mensen ertoe aan om met zulke snelheden rond te rijden en de kosten dragen zij. Maar zullen ze dat ook doen als het eens echt fout loopt?" De postbode kreeg een boete van 800 euro en een rijverbod van 30 dagen. Dat mag hij in het weekend en op feestdagen afleggen, zodat hij aan de slag kan blijven. (BKH)

1.030

gemeenten en organisaties willen statiegeld

Al 1.030 gemeenten, organisaties en bedrijven in Nederland en België zijn aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Die vereniging die pleit voor het invoeren van statiegeld op alle plastic flessen en drankblikjes. Het initiatief startte precies twee jaar geleden met 21 aangesloten organisaties, maar dat aantal nam snel toe. In België gaat het om 185 Vlaamse gemeenten (62% van het totaal), 3 Brusselse en 6 Waalse gemeenten. In Nederland zijn net niet alle gemeenten voorstander (98%).

Nederland verbiedt lachgas

De Nederlandse regering verbiedt het razend populaire lachgas, omdat onderzoekers concluderen dat het gevaarlijker is dan gedacht. Het wordt vaak gebruikt in het uitgaansleven, omdat het een kortdurende roes van ongeveer een minuut veroorzaakt. Maar bij zware gebruikerskan het tot verlammingen leiden, in sommige gevallen zelfs blijvend. Het bezit, de handel en de productie worden daarom strafbaar. De wet maakt wel een uitzondering voor "eigenlijk gebruik", zoals bij verdoving bij de tandarts en in slagroomspuiten.

In ons land is lachgas legaal, al leggen al heel wat steden en gemeenten de verkoop en/of het bezit aan banden in politiereglementen.