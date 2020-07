Politie onderzoekt hardhandige interventie in Nieuwerkerken die gefilmd werd door buurtbewoner: “Dakloze man werd tegen combi gesmeten” Dirk Selis

16 juli 2020

12u04 3 Nieuwerkerken Kevin Lamproye uit Nieuwerkerken was woensdagnacht getuige van een hardhandige tussenkomst door een interventieploeg van de zone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom. “Een dakloze man werd hardhandig tegen de politiecombi gesmeten. Het was duidelijk dat hij mentaal niet in orde was”, vertelt hij. De politie laat weten dat de interventie onderzocht wordt.



“Mijn vriendin en ik wilden rond half twaalf gaan slapen toen we opgeschrikt werden door het nodige tumult”, steekt Lamproye van wal. “Iemand had een man gevonden achter de kapel van de kerk van Nieuwerkerken. Die man probeerde daar klaarblijkelijk te overnachten, maar dat was niet naar de zin van sommige bewoners. Van het één kwam het ander en de politie werd erbij geroepen. Ik heb heel de interventie gezien en de dakloze man was zichtbaar en hoorbaar mentaal niet in orde. Maar hij heeft op geen enkel moment een bedreiging gevormd voor de agenten. De agent sloeg de dakloze man gewoon met zijn gezicht tegen de combi. Volstrekt onnodig volgens mij. En dan waren er nog mensen die begonnen te applaudisseren. Toen de dakloze man om hulp vroeg nadat de situatie uiteindelijk gekalmeerd was, luidde het antwoord van de agent: ‘Wij kunnen u ergens afzetten maar we kunnen u niet helpen’. Die man had duidelijk hulp nodig.”

Kort fragment

“Woensdag om 23 uur kregen onze politiediensten een oproep dat er een man op het kerkhof van Nieuwerkerken rondhing, die eventueel gelinkt kon worden aan eerdere inbraken in Nieuwerkerken”, reageert politiewoordvoerder Evi Lennertz. “Er werd een interventieploeg ter plaatse gestuurd en de man werd aangetroffen. Na identiteitscontrole bleek het om een gekende voor onze politiediensten te gaan. Naar aanleiding van meldingen van overlast werd hij in het verleden al meermaals gecontroleerd in de politiezone. De beelden tonen slechts een kort fragment. De volledige interventie zal verder onderzocht worden.”

“Ik doe geen uitspraak over wat er precies gebeurd is, maar het filmpje geeft nogal een heftig beeld. De grens tussen zelfverdediging of agressie is dun, maar moet wel duidelijk zijn”, reageert politieraadslid Ludwig Vandenhove (sp.a).