Ook de tweede generatie Sampermans zegt het met bloemen: “Broers Jan en Tom openen tuincentrum van 3000 m²” Dirk Selis

04 maart 2020

14u17 0 Nieuwerkerken Een nieuwe lente, een nieuwe generatie Sampermans. In een gloednieuw gebouw, vijf keer zo groot als het vorige, herrijst ‘Bloemen- en tuincentrum Sampermans’ aan de horizon tussen Nieuwerkerken en Sint-Truiden. De broers Raf en Tom Sampermans zijn klaar om weer een nieuwe generatie van Haspengouwers van het nodige groen te voorzien.

Het begon allemaal in 1973 met een succesvolle bloemenwinkel in Hasselt die uitgebaat werd door Raf Sampermans en zijn echtgenote Lea Raemaekers. Door gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden drong een verhuis naar een grotere locatie zich op. De keuze viel op het kleine Nieuwerkerken, nabij Sint-Truiden. In 1984 openden Raf en Lea er ‘Bloemen- en Tuincentrum Sampermans’. De daaropvolgende jaren groeide de zaak verder uit en snel was er opnieuw een ruimtetekort.

Ruimte was opgebruikt

In 2018 besloten Raf en Lea om de fakkel over te dragen aan hun twee zonen Jan en Tom. De broers startten in januari 2019 meteen met verbouwingen. “Want na 35 jaar was elke vierkante centimeter van de winkel letterlijk helemaal opgebruikt”, vertelt Tom Sampermans (38). “Er was te weinig ruimte voor het steeds groeiende assortiment aan diverse producten. De afgelopen maanden werd er met de nieuwbouw vooral geïnvesteerd in ruimte met aandacht voor de nieuwe tendensen in milieu. Ik denk maar aan de opvang van water om te hergebruiken, extra isolatie gebouw, gebruik van ledverlichting en technologie met het oog voor het winkelplezier van de klant. En ruimte, die is er in overvloed: 2000 m² binnen en nog eens 1000 m² buiten.”

5 personeelsleden

“Momenteel bestaat het bedrijf uit 5 personeelsleden en is na de volledige realisatie een mogelijke uitbreiding voorzien met 2 extra medewerkers”, gaat Jan Sampermans (40) verder. “Je kan voortaan in onze gerenoveerde en gemoderniseerde ‘Bloemen- en tuincentrum Sampermans’ terecht voor advies en een grote keuze in: snijbloemen en bloemstukken, binnen- en buitenplanten, tuinmateriaal, dierenvoeding en -benodigdheden, zwembad- en vijvermateriaal, decoratie, kleine meubelen, kunstbloemen en -planten, …. waardoor we ver buiten Nieuwerkerken en Limburg reeds lange tijd gekend zijn.”