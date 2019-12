Ontdek de snurkende kerstman en zingende ijsberen in Marc’s Kerstmannentuin Dirk Selis

09 december 2019

11u29 0 Nieuwerkerken Voor een snurkende kerstman en zingende ijsberen kan je terecht bij Marc’s Kerstmannentuin in de Doorstraat in Nieuwerkerken.

Zijn huis staat vol met zo’n 400 kerstmannen. Vorig jaar sliep de kerstman in Marc’s bed, maar dit jaar heeft de kerstman een eigen kamer gekregen. Een uit de hand gelopen hobby noemt Marc Willems het zelf.

Voor het zevende jaar op rij tovert Marc Willems zijn grasperk en huis om tot een kerstmannentuin, met tientallen exemplaren in alle mogelijke maten. Maar omdat hij en zijn vrouw Ria het hele jaar door materiaal blijven bijkopen, is ook het hele huis gedecoreerd met kerstversiering.

Kleinste kamertje

Alle kamers, zelfs het kleinste kamertje, baden in de kerstsfeer. “Begin augustus beginnen we dan ook al met de opbouw van dit alles. Zo slaapt er boven een levensgrote kerstman”, vertelt Marc. “Hij snurkt echt en je ziet hem ademen. Dit is het enige exemplaar hiervan dat in België te vinden is”. Marc is duidelijk trots op zijn nieuwe aanwinst, al zadelt die hem wel met wat praktische ongemakken op. “Het is wat opletten als we ons door het huis verplaatsen. Maar ik vind het niet erg, het doet mij veel plezier als de mensen hier in de weekends een kijkje komen nemen. Afgelopen weekend kwamen er al zo’n 600 mensen langs. Ze vergapen zich vooral aan onze zingende ijsberen. Die zijn echt uniek. Nieuw dit jaar is onze ‘stübe’ waar je gezellig iets kan drinken.”

Wie de slapende kerstman in leven lijve wil zijn, kan Marc’s kerstmannentuin nog een bezoekje brengen op zaterdag en zondag in december tussen 17 en 23 uur in de Doorstraat 7 in Kozen.