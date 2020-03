Nieuwerkerkse vrijwilligers op de koffie bij burgemeester Dries Deferm Dirk Selis

05 maart 2020

14u46 0 Nieuwerkerken In Nieuwerkerken werd alle vrijwilligers in de bloemetjes gezet tijdens de week van de vrijwilliger. “Het blijft essentieel daarvoor waardering uit te drukken. Er zijn jammer ge-noeg meer niet-vrijwilligers dan dat er vrijwilligers zijn. Net omwille van de cruciale rol die ze spelen in de samenleving, moeten we ze eren”, zei een dankbare burgemeester Dries Deferm (CD&V) van Nieuwerkerken.

“Van 29 februari tot en met 6 maart was het Week van de Vrijwilliger”, zegt burgemeester Dries Deferm (CD&V) van Nieuwerkerken. “Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de sociale cohesie en de warmte in onze gemeente. We willen hen danken voor hun onvoorwaardelijke inzet. “Daarom hebben we woensdagnamiddag alle vrijwilligers van de gemeente Nieuwerkerken uitgenodigd in ons Lokaal Dienstencentrum ‘De Vlinder’ voor een tas koffie, een babbel en kregen ze allemaal een attentie mee naar huis.”