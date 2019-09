Nieuwerkerkse Jeanine Lemmens wint belangrijke botanische prijs Dirk Selis

12 september 2019

18u11 0 Nieuwerkerken Van 6 tot 8 september konden ongeveer 18.000 bezoekers genieten van het Fürstliche Gartenfest Schloss Wolfsgarten nabij Frankfurt am Main. Traditioneel beoordelen de jury’s op de eerste dag de 170 exposanten in verschillende disciplines. De botanische prijs in goud ging dit jaar naar de Belgisch Limburgse kwekerij Graefswinning van Jeanine Lemmens uit Nieuwerkerken.

Jeanine kreeg haar prijs voor de plant Paeonia lactiflora ‘Allen Rogers’. Een kruidachtige pioenroos genoemd naar de kweker en schrijver Allen Rogers met compacte groei, mooi gebladerte tot in de herfst, halfgevulde witte bloemen en een overvloed aan zij-knoppen. “De gouden botanische prijs die we gekregen hebben op het Fürstliche Gartenfest Schloss Wolfsgarten in Duitsland is voor ons vooral belangrijk omdat we de prijs in de herfst ontvangen hebben”, vertelt Jeanine. “De jury was natuurlijk onder de indruk van P. Allen Rogers, een zeldzame soort die in Europa nog maar zelden verkocht wordt. Maar evenzeer van het feit dat we de nadruk leggen op het planten in de herfst. Het is ecologische verantwoord, minder plastic en minder transport, maar ook voor de planten is het beter. Ze hebben tijd om zich te nestelen in de grond, ze maken voor de winter nog nieuwe haarwortels aan en zijn zo beter bestand tegen extreme situaties in de lente en zomer – iets wat steeds vaker voorkomt. Omdat we met stevig 3-jarig plantgoed werken bloeien ze ook vaak het eerste jaar. Ons verhaal, de presentatie van de wortels en de liefde voor het vak hebben uiteindelijk de doorslag gegeven dat we deze mooie prijs in ontvangst mochten nemen.”

Nieuwerkerken is ideaal voor pioenen

“Planten hebben me steeds gepassioneerd. Als kleine meid zat ik op school op De Plank in de Voerstreek en gingen we wandelen met de juffrouw in het bos. We leerden alle bomen kennen maar ook de kleinste kruidjes. Dat is ergens blijven hangen. Op mijn reizen en verblijf in het buitenland waren de botanische tuinen altijd een vaste trekpleisters, musea waren aan mij niet echt besteedt. Ondertussen had ik ook al meerdere cursussen gevolgd en 10 jaar geleden hebben we de knoop doorgehakt en de hoeve in Nieuwerkerken gekocht. We waren op zoek naar goede leemgrond en een klein ‘huiseke’, de grond hebben we gevonden en ik ben er heel blij mee, het is ideaal voor de kweek van pioenen en na verloop van tijd hebben we nu 3 hectaren aangeplant met 450 soorten. Niet alle soorten worden verkocht. Voor de snijteelt hebben we 10 soorten geselecteerd en de anderen die voldoen aan mijn criteria worden verder gekweekt als plantgoed. Pioenen kweken is een trage teelt en de pioen die deze prijs gewonnen heeft, werd na selectie gedurende 9 jaar vermeerdert. Dit is het eerste jaar dat we deze pioen verkopen en we zijn blij dat men er zo positief over is.”

De tuinliefhebber heeft bij Graefswinning de keuze uit 70 soorten pioenen die vanaf februari besteld kunnen worden. Ook dit jaar sluit de Graefswinning weer af met een pioenenweekend op 26 en 27 oktober om dit alles in geur en kleur na te vertellen.

