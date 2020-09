Nieuwerkerkenaar (57) riskeert boete voor bezit van vogelkooi Birger Vandael

01 september 2020

09u25 1 Nieuwerkerken Een 57-jarige man uit Nieuwerkerken riskeert een boete van 800 euro te moeten betalen omwille van het bezit van een ‘vangmolen’ waarmee je vogels kan vangen. “Ik heb dat kooitje overgenomen van een overleden vriend en nooit gebruikt”, legde de vijftiger uit.

De speurders kwamen na een aantal berichten ten laste van de man uit in Nieuwerkerken. Er werd een huiszoeking uitgevoerd in diens woning. Daarbij werd het kooitje in beslag genomen. “Een vrouw van een overleden vriend was na de begrafenis alles aan het opruimen. Ze vroeg me of ik bepaalde materialen nog kon gebruiken en ik heb onder meer dat kooitje meegenomen. Ik heb er nooit vogels mee gevangen, want daar ben ik radicaal tegen.”

Vogelbescherming Vlaanderen vzw vraagt een morele schadevergoeding van 250 euro ter verdediging van de waarden omtrent het beschermen tegen vogels die met uitsterven zijn bedreigd. Daarenboven wordt ook een materiële schadevergoeding van 250 euro gevraagd voor de administratieve kosten. Op dinsdag 29 september wordt het vonnis uitgesproken.