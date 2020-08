Nieuwerkerken gaat coronapremies uitkeren aan kwetsbare inwoners Dirk Selis

11 augustus 2020

16u17 0 Nieuwerkerken De gemeente Nieuwerkerken kondigt een aantal steunmaatregelen af voor diegenen die het zwaarst getroffen werden tijdens de coronacrisis. De ‘Nieuwerkerken Nabij’-premie bestaat uit een tussenkomst van 100 euro en een consumptiecheque van 100 euro te besteden bij de lokale handelaars.

“Covid-19 startte als een gezondheidscrisis, maar werd al snel ook een economische crisis”, zegt schepen Arnoud Nijssen (CD&V). “Zelfstandigen en ondernemers moesten de deuren sluiten en vele werknemers verloren al dan niet tijdelijk hun job. Heel wat huishoudens in Nieuwerkerken kunnen door dit inkomensverlies in de problemen raken. De gemeente wil hen daarom ondersteunen. Het bestuur besliste om aan aantal steunmaatregelen af te kondigen voor diegenen die het zwaarst getroffen werden. Concreet gaat het om: De ‘Nieuwerkerken Nabij’- premie. Die bestaat uit een tussenkomst van 100 euro gestort op rekening van de aanvrager en een consumptiecheque van 100 euro te besteden bij de lokale handelaars. Een aanvullende steun voor de prioritaire doelgroep bij het OCMW onder de vorm van een eenmalige tussenkomst van 200 euro, gestort op rekening van de aanvrager. En er is ook Nieuwerkerken Digitaal: een tussenkomst van 100 euro bij de aankoop van een laptop of internetaansluiting.”