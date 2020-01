Ladies Circle 52 schenken 2000 euro aan Stal Ter Koze in Nieuwerkerken Dirk Selis

16 januari 2020

13u33 0 Nieuwerkerken Afgelopen woensdag overhandigde Ladies Circle 52 een cheque van 2000 euro aan Stal Ter Koze in Nieuwerkerken. Stal Ter Koze is een centrum Therapeutisch Paardrijden, voor mensen met een beperking van fysieke, mentale, visuele of auditieve aard en voor mensen met een ontwikkelingsstoornis of met een psychische problematiek.

Met de opbrengst van hun activiteit ‘Betty Spaghetti for Charity’ trokken de dames van liefdadigheidsorganisatie Ladies Circle 52 naar Stal Ter Koze in Nieuwerkerken. “Ons hart ging uit naar de moed, het doorzettingsvermogen en de menslievendheid van de uitbaters”, vertelt An Backaert. “Cynthia Geenen is met haar gezin de oprichtster en krijgt hulp van vele vrijwilligers. De inzet die zij dagelijks tonen is enorm. We hopen het centrum op deze manier een kleine duw in de rug te kunnen geven.” Ladies Circle 52 Sint-Truiden startte vorig jaar in maart op met 15 stichtende leden die de handen uitsteken om naast de maandelijkse statutaire vergadering ook activiteiten te ontplooien. Daarbij proberen ze een evenwicht te vinden tussen privé en werk en engageren zij via de Ladies Circle ook graag voor goede doelen en verengingen.