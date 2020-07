Fruitteler Karel Paesmans koelt zijn fruit voortaan met ammoniak: “Zo voorkom ik uitstoot van 41 ton CO2" Dirk Selis

30 juli 2020

11u49 0 Nieuwerkerken Fruitteler Karel Paesmans koelt en bewaart vandaag zo’n 3.500 ton fruit. Om zijn fruit gekoeld te waren gaat hij in zee met het familiebedrijf VOS technics, de industriële koelspecialist uit Herk-de-Stad. Die zal er de komende maanden de bestaande koelinstallatie ombouwen tot een koelinstallatie op basis het natuurlijke gas ammoniak. Dankzij die ombouw vermijdt Paesmans dat er elk jaar 41 ton CO2 wordt uitgestoten.

“Door de bestaande installatie - waar ik in totaal 3.500 ton fruit stockeer en bewaar - om te bouwen naar een installatie op basis van het natuurlijke gas ammoniak, voorkom ik een jaarlijkse uitstoot van 41 ton CO2, en dat elk jaar opnieuw. Als je dat zou uitdrukken in bomen, komt dat overeen met 84.000 bomen per jaar”, rekent de Nieuwerkerkse fruitteler Karel Paesmans even om. “Daarenboven levert de ombouw mij een enorme energiebesparing op.”

Voetbalvelden vol zonnepanelen

VOS technics, de industriële koelspecialist uit Herk-de-Stad, koos in het jaar 2000 al voor die groene piste. “Vandaag levert ons dat een enorme voorsprong op, zowel qua kwaliteit en rendabiliteit als qua expertise in natuurlijke gassen. Om je een idee te geven: als je kiest voor een koelinstallatie met natuurlijke gassen zoals wij ze bouwen, dan heeft dat zelfs in een relatief klein industrieel project hetzelfde effect als wanneer je twee voetbalvelden vol zonnepanelen zou zetten. Maar het is pijnlijk om te zien dat er vandaag nog steeds zoveel installaties gebouwd worden waarvoor veel milieuvriendelijkere alternatieven bestaan”, lichten zaakvoerders Kristof (44) en Maarten (36) Onckelinx toe.