Bestuurster (70) knalt tegen gevel van rusthuis Toon Royackers

25 oktober 2019

18u37 0 Nieuwerkerken Op de parking van het WZC Sint-Jozef in de Kloosterstraat in Nieuwerkerken is vrijdagnamiddag een auto tegen de gevel beland. De 70-jarige bestuurster had even voordien al een auto op de parking geraakt, schoot vervolgens met haar wagen weer vooruit en belandde tegen de muur.

De bestuurster was erg geschrokken, maar ze was gelukkig niet zelf gewond. Brandweerpost Sint-Truiden kwam meteen ter plaatse om de gevel van het gebouw te inspecteren. Die bleek beschadigd, maar de stabiliteit van het gebouw kwam niet in het gedrang. De muur zorgde wel voor schade in één van de rusthuiskamers. De bewoonster zal voorlopig elders moeten verblijven, tot de muur weer hersteld is.