Bakkerij Deferm in Wijer stort in tijdens hevige brand Toon Royackers

17 september 2019

19u24 0 Nieuwerkerken Bakkerij Deferm langs de Opperstraat in Wijer bij Nieuwerkerken is dinsdagnamiddag grotendeels ingestort na een hevige brand. Toen verschillende korpsen van de brandweerzone Zuid-West Limburg ter plaatse kwamen, stond de achterbouw al volledig in brand. Omwille van het grote instortingsgevaar besloot de brandweer geen manschappen naar binnen te sturen. Uiteindelijk moest zelfs de sloophamer komen, omdat het pand het onder de hitte begaf.

Voor uitbaatster Anja Deferm is het een raadsel hoe het vuur dinsdagmiddag zo plots kon ontstaan. In de voormiddag was de vrouw nog in haar zaak geweest. Toen ze omstreeks 13 uur terugkwam, snelden buurtbewoners naar haar toe. Zij hadden vuur opgemerkt aan de achterzijde van de zaak. Eerst werd gedacht dat een container in brand stond. “Ik ben naar binnen gelopen om een brandblusser te halen”, vertelt de bakkersvrouw. “Maar even later sloegen de vlammen al naar buiten.”

“Het was vooral een zeer ingewikkelde brand”, zegt officier Marc Thijs van brandweerzone Zuid-West Limburg. “Het vuur woedde in het werkhuis, maar het was voor ons niet duidelijk hoe dat gebouw precies in elkaar zat. Gelukkig kregen we te horen dat er niemand aanwezig was. De situatie was inderdaad te gevaarlijk om nog manschappen naar binnen te sturen. Dat hebben we bewust niet gedaan. Uiteindelijk konden we niet anders dan de achterbouw met het werkhuis slopen.”

Grote schade

Een graafmachine van een wegenbouwfirma die in de buurt aan de slag was, werd daarvoor opgevorderd. “Door het puin uit elkaar te trekken, konden we de vlammen uiteindelijk wel doven”, aldus Thijs. “Het winkelgedeelte van de bakkerij is nog overeind, maar helaas is daar eveneens grote schade. Even hebben we opgeroepen aan de buurtbewoners om ramen en deuren gesloten te houden. Dat was nodig omwille van de intense rookontwikkeling. Na enkele metingen konden we de buren weer geruststellen. Alleen in de aanpalende woning net naast de bakkerij is helaas nog veel rookschade.”

De lokale politie sloot de Opperstraat in Wijers de hele namiddag af voor het verkeer, zodat de brandweer ongehinderd kon nablussen. Die bluswerken duurden nog tot dinsdagavond. De precieze oorzaak van de brand is voorlopig niet bekend. Wel was de bakkerij dinsdag gesloten, waardoor het vuur niet door werkzaamheden in de zaak zelf ontstaan kan zijn. Mogelijk gaat het om een kortsluiting aan één van de toestellen. Bakkerij Deferm, een ambachtelijke bakkerij uit 1948, is in Wijer duidelijk een begrip. Heel wat inwoners van het dorp kwamen dinsdag kijken. De zaak bestaat al meer dan zeventig jaar en was enkele jaren geleden overgenomen door de nieuwe uitbaatster. Recent waren er nog ingrijpende verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. De gemeente Nieuwerkerken zocht dinsdag naar opvang voor de aanpalende buurtbewoners. Zij konden niet in hun huis blijven omwille van de rookschade.