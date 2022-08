Nieuwe speelplaats voor Klavertje Vier, ouderraad betaalt de speeltoestellen

Veurne Meet & greet met Boma van FC De Kampioenen in Veurne afgelast: “We betalen tickets terug en kijken uit naar volgend jaar”

Het moment samen met Boma van FC De Kampioenen op 20 augustus in de zomerarena in Veurne is afgelast. Organisator Patrick Mortier van ‘A World of Fun’ heeft intussen al andere plannen met de ster uit de populaire Eén-reeks.

11:04