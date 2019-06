Nieuwe namen voor Frietrock: Fischer Z, Heideroosjes en The Wolf Banes Christophe Maertens

04 juni 2019

10u41 0 Op 6 en 7 september 2019 wordt de 11e editie van CCV Frietrock 2019 in Ieper georganiseerd. Voor de vrijdag waren al The Scmutz, Jebroer, Praga Khan en Dirk Stoops bekend, nu komen daar nog Fischer Z en de Heideroosjes bij. “Hiermee is het hoofdpodium voor die eerste festivaldag volledig rond”, zegt Carl Bijtebier van de organisatie.

Aan de line up van de zaterdag worden bij Magnapop, Golden Earring nu ook The Wolf Banes toegevoegd.

“Met Fischer Z grijpen we terug naar de pioniersjaren”, aldus Carl Bijtebier. “Een zestal jaar terug was de groep al te gast ij ons. Het was de eerste headliner van formaat en eigenlijk het startschot van wat het festival op vandaag is geworden. Daarom vond de organisatie het leuk om de band nog eens te programmeren.”

Heideroosjes viert dit jaar hun 30 jaar jubileum. “Ze doen dit met een klein aantal zaalconcerten en daarnaast zijn ze te zien op een beperkt aantal festivals die ze zelf uitkiezen, waaronder Frietrock”, zegt de organisatie. The Wolfbanes komen op zaterdag en spelen in de vooravond, met gitarist Jan Van Eycken van De Kreuners.

“Ook de voorbereidingen voor het tweede podium zijn volop bezig. Op dit ogenblik zijn de DJ battles volop aan de gang. 23 dj’s schreven zich in. Iedere vrijdag vanaf 18 uur geven drie dj’s gedurende anderhalf uur het beste van zichzelf in Vinyl & Chill in Ieper. Uit die 23 dj’s zullen een vijftal onder hen een set spelen op het tweede podium, dat wordt aangevuld worden met enkele top dj’s en artiesten.”

Intussen loopt, volgens de organisatoren, de voorverkoop van drank en food jetons heel vlot. Interessant om weten is dat je met je voorverkoopvoucher bij aankomst op het festival, altijd op het festivalterrein kunt, ook als het afgesloten wordt bij het bereiken van het totaal toegelaten personen. Meer info via Facebook en op de website van het festival www.frietrockdeleet.be.