Nieuwe besmettingen: deze gemeenten zijn extra waakzaam Redactie

18 juli 2020

19u03 0 Sciensano heeft opnieuw enkele gemeenten gewaarschuwd omdat het aantal coronabesmettingen er in stijgende lijn gaat. De lokale overheden bekijken nu welke stappen noodzakelijk zijn.

In Temse, in Oost-Vlaanderen, werden de jongste vier dagen zestien besmettingen geteld. Het gaat om twee aparte ‘concentraties’, waarvan één binnen eenzelfde gezin. “Als we naar de relatieve cijfers kijken — 16 besmettingen op 30.000 inwoners — dan valt dat nog mee”, zegt dokter Yves Rosiers, voorzitter van de lokale huisartsenkring. “Maar je kan niet ontkennen dat er een toename is, en die willen we monitoren. We hopen zo snel mogelijk over cijfers te beschikken waarmee we de situatie in de gemeente én de regio correct kunnen inschatten. We moeten immers kort op de bal kunnen spelen, want potentieel zit je hier wel met een rampscenario.”

In Antwerpen werden vorige week 18 positieve testen geregistreerd, enkel en alleen in de triagepost Antwerpen Centrum. Daarop besloot de stad om alle triageposten weer te openen. De politie zal dit weekend ook verstrengd toezien op het naleven van de richtlijnen in horecazaken. Intussen liet de stad in de voorbije zeven dagen 174 besmettingen noteren. Gouverneur Cathy Berx liet intussen weten dat huisartsen en vrijwilligers met een medische achtergrond vanaf volgende week zelf een systeem van contact tracing zullen uitrollen in het district Borgerhout en de wijk Antwerpen-Noord.

Cluster?

Ook in het Limburgse Beringen is men intussen extra waakzaam. Na een stijgend aantal besmettingen in het naburige Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren, werden in de gemeente van burgemeester Thomas Vints 11 nieuwe cases gemeld, op 47.000 inwoners. “Geen reden tot paniek”, zegt hij zelf. “Maar ik vraag iedereen wel om de regels te blijven volgen.” Volgens Vints gaat het in zijn gemeente ook niet om besmettingsclusters binnen bepaalde gemeenschappen, wel om ‘losse gevallen’. Al zou er vanuit Sciensano wel een mogelijke cluster binnen de Turkse gemeenschap onderzocht worden. Dat kan Vints evenwel niet bevestigen.

In de West-Vlaamse gemeenten Dadizele en Ledegem werden afgelopen donderdag telkens drie nieuwe besmettingen vastgesteld. In Ledegem betekent dit dat de teller intussen op 15 staat. Een lokale lockdown is voor burgemeester Bart Dochy niet aan de orde, al werden wel enkele maatregelen getroffen. Zo worden indoor trainingen van sportverenigingen opgeschort, net als repetities van muziekverenigingen. Senioren in woonzorgcentra mogen ook slechts één vaste bezoeker ontvangen.

Positieve geluiden zijn er intussen te horen in het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daar bleken in één week tijd 11 mensen drager van het virus te zijn, en prompt ging het vergrootglas van Sciensano over de gemeente. Maar intussen zijn er al twee dagen lang geen besmettingen meer bijgekomen en is er ook geen eenduidige besmettingsbron. Een broeihaard kan Grimbergen dus niet genoemd worden.

Wilt u weten hoe het zit met het aantal besmettingen in uw gemeente? Klik dan hier.