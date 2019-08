Weba Gesponsorde inhoud Nieuw kot inrichten? Met deze 7 tips doe je dat snel en zorgeloos Advertorial van Weba

22 augustus 2019

08u00 0 Je studententijd is de tofste tijd van je leven, maar het vliegt ook aan een rotvaart voorbij. Geef toe, die uurtjes na middernacht gaan dubbel zo hard, niet? Reden te meer dus om geen tijd te verspillen, zeker niet tijdens het inrichten van je kot en ook niet tijdens het nadien op orde houden ervan.

1. Laat de architect in je los

Meet je nieuwe kot op en teken een plattegrond uit. Dat lukt vlot met online tools, maar ook op de prehistorische manier met potlood en papier. Heb je spullen op het oog? Check de exacte afmetingen online en knip ze uit op schaal. Zo kan je ze meteen in jouw grondplan proberen te passen. Klinkt overdreven? Tot je in je favoriete meubelwinkel loopt te piekeren: kan die zetel tegen de muur of blokkeer ik dan de deur? Slapen mijn lief en ik vanaf september in een kingsize bed of wordt het toch dat twijfelaartje? Meten is weten!

2. Check de voorraad

Sta je enthousiast met je verlanglijstje in de winkel, moet je nog een keer terugkomen omdat andere studenten (met minder uitstelgedrag dan jij) de halve winkel hebben leeggekocht. Weba heeft een gigantisch magazijn met maar liefst 10.000 spullen op voorraad. Op de website check je bovendien gemakkelijk wat in welke winkel aanwezig is. Zo kan je jouw meubel meteen meenemen naar je kot. Ben je zeker van je stuk? Dan bestel je alles gewoon online.

3. Ga voor geschikt vervoer

Een nog leukere variant van mensen kijken: op de parking van een meubelwinkel overenthousiaste shoppers gadeslaan die de grootte van hun wagen hebben overschat. Dus nee, het is geen overbodige luxe om je spullen te laten leveren of een bestelwagen te huren. Byebye puzzeltijd op de parking!

4. Omzeil de file met een Cargo-fiets

Dan volg je onze raad op en sta je even later met je volgeladen bestelwagen vast in de file. Goed nieuws: voor het vervoer van minder grote stukken kan je bij Weba nu ook een Cargo-fiets huren. Elektrisch uiteraard. Oké, een volledig bed laad je niet in die bak, maar met een beetje Tetristalent kan je er toch verrassend veel spullen in kwijt. Bovendien: pluspunten voor je ecologische voetafdruk!

5. Zet je relatie niet op het spel

Temptation Island de beste relatietest? Samen met je lief een dressoir ineen schroeven, dát kan tellen. Gelukkig zijn bij Weba de meeste meubels meteen gemonteerd. Bespaart je tijd én een relatiecrisis.

6. Doe de Marie Kondo

Hoe minder overbodige spullen in huis, hoe minder tijd je spendeert aan opruimen. Luister dus naar het advies van de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo en ga minstens één keer per jaar door al je spullen om alleen te houden wat je echt gebruikt. Omdat rommel in een kleine ruimte sneller opvalt, is orde op kot extra belangrijk. Probeer alles dus zo netjes mogelijk op te bergen en investeer in mooie opbergspullen en organizers.

7. Afleidingsmanoeuvre to the rescue!

Onze vorige tip netjes genegeerd of gewoon niet gezegend met een opruim-gen? Met één opvallend meubelstuk kan je de aandacht van onverwachte bezoekers afleiden van die bergen (af)was en rondzwervende stofmonsters.

