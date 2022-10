Nieuw jongerenontmoetingscentrum wordt De Metropool en gaat eind november open: “We willen hier meer doen dan louter een caféwerking of feesten”

GeluweTerwijl zowel binnen als buiten het nieuw gemeenschapscentrum Gilwe langs de Wervikstraat in Geluwe volop wordt gewerkt, vond op de werf de voorstelling van het nieuw jongerenontmoetingscentrum De Metropool plaats. Het gaat eind november open. Een kerngroep van negen jongeren neemt samen met de stedelijke jeugddienst het heft in handen.

In de kelder van gemeenschapscentrum De Gaper middenin het centrum van Geluwe bevond zich sedert 1995 jeugdhuis De Jukte. Na heel wat mooie jaren en veel wissels in het bestuur viel het doek. Onder meer door een gebrek aan voldoende bestellers en andere gewoonten in het uitgaansleven van de jeugd. Er waren door buren ook vaak klachten wegens overlast.

De Jukte viel weg maar er kwam een nieuwe werking ’N Kelder, met vzw Uit De Marge. Vanuit ’N Kelder ontstond een nieuwe groep jongeren met een droom: een nieuwe, hippe jongerenplek in Geluwe. Lang duurde het verhaal van ’N Kelder evenwel niet.

Volledig scherm jeugdwelzijnswerker Cedric Deceuninck © Maxime Petit

Op de speelplaats van de gewezen jongensschool in de Beselarestraat staan er skatetoestellen en daar ontstond het idee voor De Metropool. “Met de kerngroep legden we intussen al een mooi traject af”, vertelt jeugdwelzijnswerker Cedric Deceuninck, “We kregen heel wat inspraak in de bouw, interieur, naam, logo en omgevingsaanleg van het nieuwe GC. De kerngroep kan rekenen op een werkgroep die bijspringt waar nodig. Jongeren die interesse hebben om zich te engageren, ontvangen we met open armen.”

“Met de kerngroep zitten we wekelijks samen”, zegt Senne Vandamme. “De werkgroep zal ons helpen tijdens evenementen. De naam kozen we zelf. Er werd gestemd tussen De Metropool en De Dorre. We willen hier meer doen dan louter een caféwerking of feesten. We voorzien ook workshops en activiteiten.”

Volledig scherm Senne Vandamme © Maxime Petit

“Altijd in nauw overleg met jeugdhuis BeePee in Wervik want we willen elkaar geen concurrentie aandoen. In principe zal De Metropool één keer per week open zijn. Neen, vroeger kwamen we niet naar De Jukte want we waren nog te jong. We kenden het wel en waren jaloers.” (lacht)

Boven komt er een mezzanine om te chillen. Er zal daar ook een poolbiljart en een dartsblok hangen. Beneden komt er ook een podium en een draaitafel voor een dj. Er zijn ook toiletten en een berging.

De Metropool komt in een apart gebouw naast de parking van de woon- en leefbuurt Triamant en tegen het derde terrein van SK Geluwe. “Uiteraard is er voldoende aandacht besteed aan geluidsisolatie”, zegt schepen van Jeugd Bercy Slegers (CD&V).

Volledig scherm Schepen Bercy Slegers. © Maxime Petit

“Jeugd is meer dan feesten alleen, en daarom werd gekozen voor een jeugdontmoetingscentrum. Het doel van JOC De Metropool is om jongeren een eigen stek te geven om gezellig samen te zijn. Het is heel belangrijk dat het komt van de jongeren. Door en voor de jongeren dus. De locatie zal ook gebruikt worden om workshops of evenementen te organiseren. Cruciaal hierbij is de inspraak van de jongeren.”

Een bestuur heeft de kerngroep voorlopig niet. De stedelijke jeugddient bereidt de kerngroep intensief voor om in de toekomst de stap te zetten naar een vzw. In het najaar staan twee grote evenementen op de kalender. The final Countdown wordt op zaterdag 5 november het laatste feestje in de kelder van De Gaper. Ex-bestuursleden van jeugdhuis De Jukte zullen worden uitgenodigd.

Het gaat knallen tijdens het openingsweekend van het GC GC Gilwe op zaterdag 26 en zondag 27 november. Met in het JOC onder meer een fuif, arcade games en een spelletjesnamiddag

JOC De Metropool is te volgen op hun Facebookpagina.

Volledig scherm De Metropool komt in een apart gebouw . Momenteel zijn de omgevingswerken volop aan de gang © Maxime Petit

Volledig scherm JOC De Metronoom Geluwe. Het kernbestuur. © Maxime Petit

Volledig scherm De Metropool komt in een apart gebouw © Maxime Petit

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.