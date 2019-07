Zuster Julia viert 91ste verjaardag Ben Conaerts

17 juli 2019

15u28 0 Niel Julia Vleminckx, de laatste van de zusters Annoncianden van Huldenberg die nog in Niel verblijft, heeft op 16 juli haar 91ste verjaardag gevierd. Dat gebeurde in aanwezigheid van haar familieleden en burgemeester Tom De Vries (Open Vld).

De zusters van Huldenberg werden in 1860 naar Niel gehaald om zich in te zetten voor het onderwijs en medische verzorging. Zuster Julia Vleminckx kan zelf terugblikken op een loopbaan van zo’n twintig jaar in de Sint-Hubertusschool. Sinds december 1986 verblijft ze in het woonzorgcentrum Maria Boodschap.