Zone 30-borden worden vervangen door led-borden Ben Conaerts

24 september 2019

Eind september wordt er gestart met het vervangen van de reguliere zone 30-borden door borden met led-verlichting. De nieuwe borden worden op negen verschillende locaties gezet, onder meer in de Kerkstraat ter hoogte van het kruispunt met de Antwerpsestraat en in de Emile Vanderveldelaan ter hoogte van het kruispunt met de Heideplaats. Elk bord is voorzien van een batterij die werkt op zonne-energie. De werken brengen geen noemenswaardige hinder met zich mee.

“Met deze led-borden willen we de zone 30 nog meer in de kijker plaatsen en de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen nog meer verhogen, zeker nu de winter in aankomst is en de dagen korten”, aldus schepen van Mobiliteit Bart Van der Velde (Open Vld).